Свердловскую область ожидают осадки и перепады температур

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается переменчивая погода, прогнозируются снег, дождь и колебания температур. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«19 апреля будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание снега на провода, днем местами небольшой дождь. Температура ночью -1,-6 градусов, на юго-западе до +4. Днем от +10 до +15 градусов, на крайнем юго-западе до +20, на крайнем севере и востоке до +5 градусов», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра. Ветер будет 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
17 апреля местами будет небольшой снег и дождь. Ветер ожидается 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. В области температура ночью упадет до -6 градусов, днем будет до +7 градусов. В Екатеринбурге ночью температура опустится до -2 градусов, днем поднимется до +5 градусов.
18 апреля в регионе осадков ночью не будет, днем возможен дождь. Ночью до -6 градуса, днем температура достигнет +9.
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