16 апреля 2025

Натоптали на 200 тысяч: четыре коровы причиняют серьезный ущерб селу в ЯНАО

Четыре коровы нанесли ущерб в 200 тысяч рублей селу ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Мужах появится специальный полигон для выпаса коров
В Мужах появится специальный полигон для выпаса коров Фото:

Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО страдают от коров, которые пасутся на самовыгуле. В 2024 году одна их прогулка обошлась муниципалитету в 200 тысяч рублей, сообщили в администрации.

«В Мужах четыре коровы содержат частные владельцы. Вред в виде испражнений на детских площадках, тротуарах, на площадях и иных общественных территориях… Только за прошлый год четыре буренки за один променад нанесли ущерб на 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Север-Прессу».

По словам властей, помимо испражнений, вред также наносят и копыта животных — они вытаптывают все насаждения, в том числе во дворах частных домов. Сейчас для решения этой проблемы в Заксобрание внесен законопроект, который позволит штрафовать за самовыгул коров. К тому же, в скором времени в Мужах появится специальный полигон для их выпаса.

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Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО страдают от коров, которые пасутся на самовыгуле. В 2024 году одна их прогулка обошлась муниципалитету в 200 тысяч рублей, сообщили в администрации. «В Мужах четыре коровы содержат частные владельцы. Вред в виде испражнений на детских площадках, тротуарах, на площадях и иных общественных территориях… Только за прошлый год четыре буренки за один променад нанесли ущерб на 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Север-Прессу». По словам властей, помимо испражнений, вред также наносят и копыта животных — они вытаптывают все насаждения, в том числе во дворах частных домов. Сейчас для решения этой проблемы в Заксобрание внесен законопроект, который позволит штрафовать за самовыгул коров. К тому же, в скором времени в Мужах появится специальный полигон для их выпаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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