Натоптали на 200 тысяч: четыре коровы причиняют серьезный ущерб селу в ЯНАО

Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО страдают от коров, которые пасутся на самовыгуле. В 2024 году одна их прогулка обошлась муниципалитету в 200 тысяч рублей, сообщили в администрации.
«В Мужах четыре коровы содержат частные владельцы. Вред в виде испражнений на детских площадках, тротуарах, на площадях и иных общественных территориях… Только за прошлый год четыре буренки за один променад нанесли ущерб на 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Север-Прессу».
По словам властей, помимо испражнений, вред также наносят и копыта животных — они вытаптывают все насаждения, в том числе во дворах частных домов. Сейчас для решения этой проблемы в Заксобрание внесен законопроект, который позволит штрафовать за самовыгул коров. К тому же, в скором времени в Мужах появится специальный полигон для их выпаса.
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