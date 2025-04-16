16 апреля 2025

Ночь в сугробе: курганский угонщик не справился с управлением и застрял в чужом авто

Курганец угнал автомобиль друга, чтобы покататься
© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщик застрял в машине на всю ночь (архивное фото)
Угонщик застрял в машине на всю ночь (архивное фото) Фото:

Житель одного из курганских сел после употребления алкоголя угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься. Поездка закончилась аварией: угонщик застрял в машине на всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Макушинского МО.

Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина, воспользовавшись тем, что владелец машины заснул, взял ключи и отправился на прогулку по улицам села. Однако он не справился с управлением и застрял в сугробе. «Мужчина стал газовать, но от этого еще больше забуксовал. Из-под капота автомобиля пошел дым, заблокировались двери. Поскольку выбраться самостоятельно из машины угонщик не мог, ему пришлось ночевать в автомобиле», — пишет ведомство.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и пообещал возместить ущерб потерпевшему. По итогам разбирательства суд признал его виновным по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.

Ранее URA.RU сообщало, что государство лишило курганца машины Toyota Corolla за нетрезвое вождение. Его лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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Житель одного из курганских сел после употребления алкоголя угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься. Поездка закончилась аварией: угонщик застрял в машине на всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Макушинского МО. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина, воспользовавшись тем, что владелец машины заснул, взял ключи и отправился на прогулку по улицам села. Однако он не справился с управлением и застрял в сугробе. «Мужчина стал газовать, но от этого еще больше забуксовал. Из-под капота автомобиля пошел дым, заблокировались двери. Поскольку выбраться самостоятельно из машины угонщик не мог, ему пришлось ночевать в автомобиле», — пишет ведомство. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и пообещал возместить ущерб потерпевшему. По итогам разбирательства суд признал его виновным по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год. Ранее URA.RU сообщало, что государство лишило курганца машины Toyota Corolla за нетрезвое вождение. Его лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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