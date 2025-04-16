Ночь в сугробе: курганский угонщик не справился с управлением и застрял в чужом авто

Житель одного из курганских сел после употребления алкоголя угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься. Поездка закончилась аварией: угонщик застрял в машине на всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Макушинского МО.
Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина, воспользовавшись тем, что владелец машины заснул, взял ключи и отправился на прогулку по улицам села. Однако он не справился с управлением и застрял в сугробе. «Мужчина стал газовать, но от этого еще больше забуксовал. Из-под капота автомобиля пошел дым, заблокировались двери. Поскольку выбраться самостоятельно из машины угонщик не мог, ему пришлось ночевать в автомобиле», — пишет ведомство.
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и пообещал возместить ущерб потерпевшему. По итогам разбирательства суд признал его виновным по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.
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