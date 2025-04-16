Возбуждено дело после гибели подростка на тренировке в Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего подростка на велотренировке. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Возбуждено дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Под уголовное преследование попал тренер.
По версии следствия, ЧП произошло 30 марта. Группа из шести спортсменов ехала по автодороге Пышма — деревня Талица. В подростка влетел водитель Lada Priora.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности МБУ „Спортивная школа №4“. Будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка деятельности организации обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре.
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