16 апреля 2025

Возбуждено дело после гибели подростка на тренировке в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенние признаки. Пермь, сквер, аллея, тротуарная плитка, деревья, парк, листва, велосипед, опавшие листья, осень, набережная, сквер
ЧП произошло еще 30 марта, следователи возбудили уголовное дело Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего подростка на велотренировке. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Возбуждено дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Под уголовное преследование попал тренер.

По версии следствия, ЧП произошло 30 марта. Группа из шести спортсменов ехала по автодороге Пышма — деревня Талица. В подростка влетел водитель Lada Priora.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности МБУ „Спортивная школа №4“. Будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка деятельности организации обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре.

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего подростка на велотренировке. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Возбуждено дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Под уголовное преследование попал тренер. По версии следствия, ЧП произошло 30 марта. Группа из шести спортсменов ехала по автодороге Пышма — деревня Талица. В подростка влетел водитель Lada Priora. «Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности МБУ „Спортивная школа №4“. Будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка деятельности организации обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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