Происшествия Возбуждено дело после гибели подростка на тренировке в Свердловской области 17 апреля 2025 в 10:40 Размер текста - 17 + ЧП произошло еще 30 марта, следователи возбудили уголовное дело Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего подростка на велотренировке. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Возбуждено дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Под уголовное преследование попал тренер. По версии следствия, ЧП произошло 30 марта. Группа из шести спортсменов ехала по автодороге Пышма — деревня Талица. В подростка влетел водитель Lada Priora. «Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности МБУ „Спортивная школа №4“. Будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка деятельности организации обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего подростка на велотренировке. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Возбуждено дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Под уголовное преследование попал тренер. По версии следствия, ЧП произошло 30 марта. Группа из шести спортсменов ехала по автодороге Пышма — деревня Талица. В подростка влетел водитель Lada Priora. «Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности МБУ „Спортивная школа №4“. Будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка деятельности организации обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям