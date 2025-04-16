16 апреля 2025

Мужчина с балкона кинул петарду в женщину с коляской в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Петарду с балкона бросил неизвестный (архивное фото)
Петарду с балкона бросил неизвестный (архивное фото) Фото:

В Челябинске мужчина с балкона дома №10 по Краснопольскому проспекту кинул петарду в молодую маму, которая гуляла с коляской с грудным ребенком. Об этом URA.RU сообщила сама пострадавшая.

«Накануне, 16 апреля, в районе пяти часов вечера с дома по Краснопольскому проспекту, 10, с четвертого этажа в меня и моего грудного ребенка в коляске был брошен предмет, похожий на петарду. Человек будто целился. Предмет чудом пролетел мимо коляски», — сообщила URA.RU Кристина.

Сильный хлопок напугал женщину и ребенка. Возле открытого окна на балконе молодая мама увидела парня в черной кофте. «Начала кричать ему, он убежал внутрь квартиры. В районе много мамочек с детьми и тротуары проходят ровно под балконами. Что прилетит в следующий раз — неизвестно», — говорит пострадавшая.

Женщина написала заявление в полицию. Обращение взял в работу участковый.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу МВД Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске мужчина с балкона дома №10 по Краснопольскому проспекту кинул петарду в молодую маму, которая гуляла с коляской с грудным ребенком. Об этом URA.RU сообщила сама пострадавшая. «Накануне, 16 апреля, в районе пяти часов вечера с дома по Краснопольскому проспекту, 10, с четвертого этажа в меня и моего грудного ребенка в коляске был брошен предмет, похожий на петарду. Человек будто целился. Предмет чудом пролетел мимо коляски», — сообщила URA.RU Кристина. Сильный хлопок напугал женщину и ребенка. Возле открытого окна на балконе молодая мама увидела парня в черной кофте. «Начала кричать ему, он убежал внутрь квартиры. В районе много мамочек с детьми и тротуары проходят ровно под балконами. Что прилетит в следующий раз — неизвестно», — говорит пострадавшая. Женщина написала заявление в полицию. Обращение взял в работу участковый. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу МВД Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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