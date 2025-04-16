16 апреля 2025

Депутат Госдумы Лантратова добилась реконструкции спортивного объекта в челябинском округе. Видео

Прошедший полную реконструкцию спортзал примет жителей Коркино летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова продолжает держать на контроле ход работ
Яна Лантратова продолжает держать на контроле ход работ Фото:

После обращения к главе комитета по развитию гражданского общества Яне Лантратовой спортзал школы №10 в Коркино прошел полную реконструкцию. В начале лета там смогут заниматься не только 800 учеников, но и местные жители, передает корреспондент URA.RU.

Вопрос о судьбе спортивного объекта встал на встрече депутата с жителями и властями города. К этому моменту в кровле зала в буквальном смысле зияли дыры, инженерные коммуникации обветшали, а раздевалки и душевые пришлось закрыть — пользоваться ими было небезопасно.

«Ремонт был организован по моей совместной инициативе с зампредседателя заксобрания области, директором обособленного подразделения „Русской медной компании“ в Челябинске Анатолием Ереминым. Буквально в течение недели было принято решение, и сюда пришла замечательная бригада. Думаю, ближе к концу мая объект будет сдан. Помимо 800 школьников им смогут пользоваться и жители округа», — рассказала Яна Лантратова, ознакомившись с ходом работ.

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После обращения к главе комитета по развитию гражданского общества Яне Лантратовой спортзал школы №10 в Коркино прошел полную реконструкцию. В начале лета там смогут заниматься не только 800 учеников, но и местные жители, передает корреспондент URA.RU. Вопрос о судьбе спортивного объекта встал на встрече депутата с жителями и властями города. К этому моменту в кровле зала в буквальном смысле зияли дыры, инженерные коммуникации обветшали, а раздевалки и душевые пришлось закрыть — пользоваться ими было небезопасно. «Ремонт был организован по моей совместной инициативе с зампредседателя заксобрания области, директором обособленного подразделения „Русской медной компании“ в Челябинске Анатолием Ереминым. Буквально в течение недели было принято решение, и сюда пришла замечательная бригада. Думаю, ближе к концу мая объект будет сдан. Помимо 800 школьников им смогут пользоваться и жители округа», — рассказала Яна Лантратова, ознакомившись с ходом работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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