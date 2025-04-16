16 апреля 2025

В Тюменской области жены участников СВО получили новую льготу

В Тюменской области жен участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера поддержки рассчитана на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
Мера поддержки рассчитана на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил Фото:

В Тюменской области вводится новую меру поддержки для семей участников спецоперации — жен военнослужащих освобождают от уплаты транспортного налога. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются супруги земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. <...> Мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года», — заявил губернатор.

Отмечается, что такая льгота действовала с 2022 года, однако не все военные могли подать заявку. Теперь это могут делать жены участников спецоперации. Мера поддержки рассчитана на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

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В Тюменской области вводится новую меру поддержки для семей участников спецоперации — жен военнослужащих освобождают от уплаты транспортного налога. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются супруги земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. <...> Мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года», — заявил губернатор. Отмечается, что такая льгота действовала с 2022 года, однако не все военные могли подать заявку. Теперь это могут делать жены участников спецоперации. Мера поддержки рассчитана на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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