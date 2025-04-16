В Тюменской области жены участников СВО получили новую льготу

В Тюменской области вводится новую меру поддержки для семей участников спецоперации — жен военнослужащих освобождают от уплаты транспортного налога. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются супруги земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. <...> Мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года», — заявил губернатор.
Отмечается, что такая льгота действовала с 2022 года, однако не все военные могли подать заявку. Теперь это могут делать жены участников спецоперации. Мера поддержки рассчитана на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.
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