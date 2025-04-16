Садовые маршруты в Челябинске 2025: направления и изменения в схеме движения

В Челябинске с 26 апреля начнут работу 19 сезонных садовых маршрутов. В этом году они будут организованы только до конца сентября. По каким направлениям поедут автобусы и что изменится в схеме движение — на URA.RU.
«В субботу, 26 апреля, начнут работу 19 сезонных маршрутов: 14 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район. Работа сезонных маршрутов будет организована до 28 сентября включительно», — сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в telegram-канале.
Садовые маршруты внутри Челябинска 2026:
- №16с. ЧМК — Челябэнерго;
- №21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3;
- №25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад»;
- №38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»;
- №55с. Мамина — станция Межозерная (по улицам Комарова, Самохина);
- №57с. Мамина — станция Межозерная (по улицам Хохрякова, Зальцмана);
- №60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»;
- №65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4»;
- №67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»;
- №70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»;
- №73с. ЧТПЗ — СНТ «Кузнец-3»;
- №84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда»;
- №90с. Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово (через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»);
- №93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2»;
- №184. Автовокзал Центральный — СНТ «Полет-3».
Садовые маршруты внутри Копейска 2026:
Все маршруты будут организованы от автовокзала. Маршрут №12с поедет до СНТ «Мичурина», №17с — до СНТ «Винзавод», №27с — до СНТ «Дружба», №28с — до СНТ «Дударевская роща».
Автобусы большой вместимости запустят по маршрутам №21с, №55с, №57с, №67с, №70с, №90с, №93с. На маршруте №38с поедут автобусы большого и малого класса. Только малые автобусы предусмотрены для маршрутов №16с, №25с, №60с, №65с, №73с, №84с, №184. В Копейске на маршрутах № 12с, №17с, №27с, №28с запустят автобусы среднего класса.
Что изменится в сезоне 2025 в садовых маршрутах Челябинска и Копейска:
- на маршрут №38с запустят дополнительный автобус большого класса, также будет увеличено число рейсов;
- автобус №90с поедет через Уфимский тракт из-за закрытого путепровода на седьмом километре Троицкого тракта;
- вместо автобуса №37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом №52 «Областная больница — Исаково». С 1 мая на временном маршруте запустят два автобуса большого класса по маршруту №52а «ТК Кольцо — Железнодорожный вокзал — Исаково».
Все сезонные маршруты работают по регулируемому тарифу. Льготы действуют на городских маршрутах (где указаны двухзначные номера — прим. URA.RU).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!