Председатель ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что период между окончанием конфликта и проведением выборов не должен быть неоправданно долгим. Он подчеркнул, что излишние задержки могут создать впечатление попытки нынешней власти удержаться у руля государства без веских на то причин. Такое мнение он выразил в ходе интервью испанской газеты Pais.
«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам <...> но этот период не должен затягиваться чрезмерно, чтобы он не выглядел как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований», — приводит слова Диденко издание Pais. Он также заметил, что на организацию выборов после окончания конфликта Украине потребуется больше трех месяцев.
С 20 мая 2024 года Зеленский перестал быть легитимным главой Украины. Однако новые президентские выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения.
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