Глава ЦИК Украины поднял тему выборов

Диденко: надо как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сроки выборов президента после окончания конфликта не должны быть затянуты, считает Диденко
Сроки выборов президента после окончания конфликта не должны быть затянуты, считает Диденко Фото:

Председатель ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что период между окончанием конфликта и проведением выборов не должен быть неоправданно долгим. Он подчеркнул, что излишние задержки могут создать впечатление попытки нынешней власти удержаться у руля государства без веских на то причин. Такое мнение он выразил в ходе интервью испанской газеты Pais.

«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам <...> но этот период не должен затягиваться чрезмерно, чтобы он не выглядел как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований», — приводит слова Диденко издание Pais. Он также заметил, что на организацию выборов после окончания конфликта Украине потребуется больше трех месяцев.

С 20 мая 2024 года Зеленский перестал быть легитимным главой Украины. Однако новые президентские выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что период между окончанием конфликта и проведением выборов не должен быть неоправданно долгим. Он подчеркнул, что излишние задержки могут создать впечатление попытки нынешней власти удержаться у руля государства без веских на то причин. Такое мнение он выразил в ходе интервью испанской газеты Pais. «Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам <...> но этот период не должен затягиваться чрезмерно, чтобы он не выглядел как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований», — приводит слова Диденко издание Pais. Он также заметил, что на организацию выборов после окончания конфликта Украине потребуется больше трех месяцев. С 20 мая 2024 года Зеленский перестал быть легитимным главой Украины. Однако новые президентские выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...