В Кургане на улице Коли Мяготина сделают велодорожку

В Кургане построят новую дорожку для велосипедистов. Она пройдет по улице Коли Мяготина, от улицы Невежина до улицы Ипподромная. Об этом URA.RU рассказали источники из числа горожан.
«В Кургане наконец появится велодорожка. Она пройдет по новой отремонтированной улице Коли Мяготина. Хорошо, что ее сделают в центре. Это разграничит потоки пешеходов и велосипедистов. Удобнее и безопаснее будет перемещаться и тем, кто ездит на электросамокатах», — считают инсайдеры.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного и городского бюджетов. Начальная цена контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 15 июля 2025 года.
Детали проекта
Велосипедная дорожка по улице Коли Мяготина будет включать в себя следующие работы:
Разметка проезжей части термопластиком (сплошная белая линия 1.1) с добавлением стекломикрошариков: 9,225 км/м2 (922,5 м).
Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (1.18 ): 140 шт/33,6 м2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (1.23.2): 143 шт/41,47 м2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (1.23.3): 140 шт/28 м2.
Устройство защитного покрытия:
Нанесение цветного защитно-восстановительного состава для велодорожки марки «БРИТ» (ЗВС), цвет красный: 5603 м2.
URA.RU ранее писало, что тюменские разработчики предложили создать в Кургане сеть велодорожек, которая охватит практически все районы города. Инициатива вошла в стратегию развития до 2035 года и была опубликована на сайте муниципалитета. Проект предполагал создание связанных веломаршрутов между жилыми районами, соцобъектами, местами учебы и работы, парками. В период с 2021 по 2025 годы планировалось построить более 50 км велодорожек, которые станут отдельным транспортным каркасом города. Мэрии Кургана рекомендовано было разработать единую концепцию развития «велосипедного каркаса», внести изменения в Генплан и градостроительные нормы.
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