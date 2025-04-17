Паслер получил престижную ведомственную награду

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер награжден медалью судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции губернатора.
«Паслера отметили за вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укрепление и совершенствовании правосудия в РФ. Медаль „За взаимодействие“ II степени Паслеру вручил Владислав Иванов — гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ», — отметил собеседник агентства.
Награждение состоялось на выездном совещании департамента, которое прошло 17 апреля в Свердловском областном суде. Там присутствовали руководители судебных департаментов со всей России.
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