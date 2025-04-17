Паслер получил престижную ведомственную награду

Свердловского губернатора Паслера наградили за развитие судебной системы

17 апреля 2025 в 13:07 Размер текста - 17 +

Дениса Паслер отметили за вклад в развитие судебной системы Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер награжден медалью судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции губернатора. «Паслера отметили за вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укрепление и совершенствовании правосудия в РФ. Медаль „За взаимодействие“ II степени Паслеру вручил Владислав Иванов — гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ», — отметил собеседник агентства. Награждение состоялось на выездном совещании департамента, которое прошло 17 апреля в Свердловском областном суде. Там присутствовали руководители судебных департаментов со всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер награжден медалью судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции губернатора. «Паслера отметили за вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укрепление и совершенствовании правосудия в РФ. Медаль „За взаимодействие“ II степени Паслеру вручил Владислав Иванов — гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ», — отметил собеседник агентства. Награждение состоялось на выездном совещании департамента, которое прошло 17 апреля в Свердловском областном суде. Там присутствовали руководители судебных департаментов со всей России.