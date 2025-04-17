Паслер получил престижную ведомственную награду

Свердловского губернатора Паслера наградили за развитие судебной системы
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Церемония вручения государственных наград. Екатеринбург , паслер денис
Дениса Паслер отметили за вклад в развитие судебной системы Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер награжден медалью судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции губернатора.

«Паслера отметили за вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укрепление и совершенствовании правосудия в РФ. Медаль „За взаимодействие“ II степени Паслеру вручил Владислав Иванов — гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ», — отметил собеседник агентства.

Награждение состоялось на выездном совещании департамента, которое прошло 17 апреля в Свердловском областном суде. Там присутствовали руководители судебных департаментов со всей России.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер награжден медалью судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции губернатора. «Паслера отметили за вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укрепление и совершенствовании правосудия в РФ. Медаль „За взаимодействие“ II степени Паслеру вручил Владислав Иванов — гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ», — отметил собеседник агентства. Награждение состоялось на выездном совещании департамента, которое прошло 17 апреля в Свердловском областном суде. Там присутствовали руководители судебных департаментов со всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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