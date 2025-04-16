16 апреля 2025

В Пермском крае за 18,3 млн рублей отремонтируют поврежденный от взрыва газа дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчику предстоит выполнить капремонт несущих конструкций
Подрядчику предстоит выполнить капремонт несущих конструкций Фото:

В августе 2024 года в многоквартирном доме на улице Ленина, 34 в Кизеле (Пермский край) произошел взрыв газа. Ударную волну почувствовали жители соседней улицы. Власти региона приняли решение провести ремонт дома и объявили аукцион. 

«Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить капремонт  несущих конструкций, перекрытий и крыши, восстановить внутридомовые сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Взрыв газа в жилом доме в Кизеле произошел из-за демонтажа газовой плиты жильцами одной из квартир. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в СКР. Жильцам дома, который частично обрушился, перечислили выплаты на первоочередные нужды. Было возбуждено уголовное дело.

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В августе 2024 года в многоквартирном доме на улице Ленина, 34 в Кизеле (Пермский край) произошел взрыв газа. Ударную волну почувствовали жители соседней улицы. Власти региона приняли решение провести ремонт дома и объявили аукцион.  «Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить капремонт  несущих конструкций, перекрытий и крыши, восстановить внутридомовые сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Взрыв газа в жилом доме в Кизеле произошел из-за демонтажа газовой плиты жильцами одной из квартир. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в СКР. Жильцам дома, который частично обрушился, перечислили выплаты на первоочередные нужды. Было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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