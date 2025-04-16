В Пермском крае за 18,3 млн рублей отремонтируют поврежденный от взрыва газа дом

В августе 2024 года в многоквартирном доме на улице Ленина, 34 в Кизеле (Пермский край) произошел взрыв газа. Ударную волну почувствовали жители соседней улицы. Власти региона приняли решение провести ремонт дома и объявили аукцион.
«Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить капремонт несущих конструкций, перекрытий и крыши, восстановить внутридомовые сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле произошел из-за демонтажа газовой плиты жильцами одной из квартир. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в СКР. Жильцам дома, который частично обрушился, перечислили выплаты на первоочередные нужды. Было возбуждено уголовное дело.
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