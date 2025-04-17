«Средства закончились»: власти заявили о нерентабельности «Екатеринбург-Арены»

Стадион «Екатеринбург-Арена» не смог выйти без поддержки государства на рентабельность и не выйдет в ближайшее время. Об этом на заседании комиссии гордумы по бюджету заявил замминистра спорта области Сергей Набоких, передает корреспондент URA.RU.
«Пять лет нам Российская Федерация помогала содержать стадион. На сегодняшний день эти средства закончились. Мы справляемся своими средствами. Содержание достаточно серьезное, на рентабельность стадион не вышел. И на самом деле вряд ли выйдет в ближайшее время», — подчеркнул Набоких.
Добавив, что в такой ситуации находятся сейчас все стадионы страны, которые были специально построены к Чемпионату мира по футболу 2018-го года. Чтобы помочь стадиону в эксплуатации, Набоких попросил депутатов поддержать проект дальнейшего освобождения «Екатеринбург-Арены» от земельного налога, как это было ранее. Тем самым экономия для комплекса составила бы 8,5 миллионов рублей. Однако комиссия отклонила проект. Одним из аргументов, который озвучил депутат Александр Колесников, стала неготовность города недополучить восемь миллионов рублей при отсутствии софинансирования в 2025 году программы «Спорт в каждый двор».
В 2019 году гордума поддержала решение освободить стадионы с численностью не менее 20-ти тысяч зрительских на трибунах от уплаты земельного налога. Тем самым «Екатеринбург-Арена» никогда эти выплаты не делала. В 2023 году был установлен срок — шесть лет. В новом проекте планировалось продлить его до семи лет. Вступить в силу изменения должны были с 1 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!