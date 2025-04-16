16 апреля 2025

В тюменском районе улучшат качество воды

В Тюмени Малый Тараскуль подключат к централизованной системе водоснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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При получении согласования к первому этапу работы приступят во второй половине года
При получении согласования к первому этапу работы приступят во второй половине года Фото:

В Тюмени микрорайон Малый Тараскуль подключат к централизованной системе водоснабжения, что обеспечит стабильное качество питьевой воды. Об этом в своих соцсетях написал глава города Максим Афанасьев.

«Особое внимание было уделено такому важному аспекту, как улучшение качества водоснабжения в этом районе. <...> Сформирован план конкретных действий, направленных на подключение объектов Центра реабилитации СФР „Тараскуль“, а также микрорайона Малый Тараскуль к централизованной городской системе водоснабжения», — рассказал мэр.

При получении согласования к первому этапу работы приступят во второй половине года. В рамках второго этапа объекты водоснабжения передадут в муниципальную собственность. Плановый срок проведения работ — 2027 год.

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В Тюмени микрорайон Малый Тараскуль подключат к централизованной системе водоснабжения, что обеспечит стабильное качество питьевой воды. Об этом в своих соцсетях написал глава города Максим Афанасьев. «Особое внимание было уделено такому важному аспекту, как улучшение качества водоснабжения в этом районе. <...> Сформирован план конкретных действий, направленных на подключение объектов Центра реабилитации СФР „Тараскуль“, а также микрорайона Малый Тараскуль к централизованной городской системе водоснабжения», — рассказал мэр. При получении согласования к первому этапу работы приступят во второй половине года. В рамках второго этапа объекты водоснабжения передадут в муниципальную собственность. Плановый срок проведения работ — 2027 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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