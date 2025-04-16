В тюменском районе улучшат качество воды

В Тюмени микрорайон Малый Тараскуль подключат к централизованной системе водоснабжения, что обеспечит стабильное качество питьевой воды. Об этом в своих соцсетях написал глава города Максим Афанасьев.
«Особое внимание было уделено такому важному аспекту, как улучшение качества водоснабжения в этом районе. <...> Сформирован план конкретных действий, направленных на подключение объектов Центра реабилитации СФР „Тараскуль“, а также микрорайона Малый Тараскуль к централизованной городской системе водоснабжения», — рассказал мэр.
При получении согласования к первому этапу работы приступят во второй половине года. В рамках второго этапа объекты водоснабжения передадут в муниципальную собственность. Плановый срок проведения работ — 2027 год.
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