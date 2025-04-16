16 апреля 2025

Сиамский близнец из Челябинска родила дочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Коркина родила второго ребенка в больнице, где сама появилась на свет
Анна Коркина родила второго ребенка в больнице, где сама появилась на свет Фото:

Одна из сиамских близнецов, которых 35 лет назад успешно разделили в Челябинске, родила дочь. Это второй ребенок Анны Коркиной, появившийся на свет в роддоме областной клинической больницы №2, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Аня, одна из сиамских близнецов, родившаяся в нашем роддоме в 1990 году, вернулась к нам в третий раз! Вторая малышка Анны, дочка Дарина, родилась в стенах Роддома ОКБ№2», — сообщили в пресс-службе родильного дома.

Первый малыш Анны появился на свет в ОКБ №2 в 2022 году. Мальчика назвали Тимур. Там же родилась мама мальчика с сиамской близняшкой Татьяной. Новорожденных девочек сросшимися животами успешно разделили 35 лет назад. Тогда хирург Лев Новокрещенов разработал метод, по которому и прооперировал сестер с одной печенью.

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Одна из сиамских близнецов, которых 35 лет назад успешно разделили в Челябинске, родила дочь. Это второй ребенок Анны Коркиной, появившийся на свет в роддоме областной клинической больницы №2, сообщили в пресс-службе учреждения. «Аня, одна из сиамских близнецов, родившаяся в нашем роддоме в 1990 году, вернулась к нам в третий раз! Вторая малышка Анны, дочка Дарина, родилась в стенах Роддома ОКБ№2», — сообщили в пресс-службе родильного дома. Первый малыш Анны появился на свет в ОКБ №2 в 2022 году. Мальчика назвали Тимур. Там же родилась мама мальчика с сиамской близняшкой Татьяной. Новорожденных девочек сросшимися животами успешно разделили 35 лет назад. Тогда хирург Лев Новокрещенов разработал метод, по которому и прооперировал сестер с одной печенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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