Одна из сиамских близнецов, которых 35 лет назад успешно разделили в Челябинске, родила дочь. Это второй ребенок Анны Коркиной, появившийся на свет в роддоме областной клинической больницы №2, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Аня, одна из сиамских близнецов, родившаяся в нашем роддоме в 1990 году, вернулась к нам в третий раз! Вторая малышка Анны, дочка Дарина, родилась в стенах Роддома ОКБ№2», — сообщили в пресс-службе родильного дома.
Первый малыш Анны появился на свет в ОКБ №2 в 2022 году. Мальчика назвали Тимур. Там же родилась мама мальчика с сиамской близняшкой Татьяной. Новорожденных девочек сросшимися животами успешно разделили 35 лет назад. Тогда хирург Лев Новокрещенов разработал метод, по которому и прооперировал сестер с одной печенью.
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