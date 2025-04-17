В Тобольске Тюменской области возле Областной больницы №3 на людей упало дерево. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В результате сильного ветра и неблагоприятных погодных условий произошло падение дерева. В момент происшествия рядом находились два человека, которые, к сожалению, оказались под упавшими ветвями. Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Специалисты обследуют другие деревья на прилегающей территории, чтобы исключить подобные ситуации. Ситуация на контроле у администрации и больницы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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