В Тобольске на людей рухнуло дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Под ветвями упавшего дерева оказались два человека
Под ветвями упавшего дерева оказались два человека Фото:

В Тобольске Тюменской области возле Областной больницы №3 на людей упало дерево. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В результате сильного ветра и неблагоприятных погодных условий произошло падение дерева. В момент происшествия рядом находились два человека, которые, к сожалению, оказались под упавшими ветвями. Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Специалисты обследуют другие деревья на прилегающей территории, чтобы исключить подобные ситуации. Ситуация на контроле у администрации и больницы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Дерево обрушилось возле больницы.
Дерево обрушилось возле больницы.
Фото:

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В Тобольске Тюменской области возле Областной больницы №3 на людей упало дерево. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В результате сильного ветра и неблагоприятных погодных условий произошло падение дерева. В момент происшествия рядом находились два человека, которые, к сожалению, оказались под упавшими ветвями. Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Специалисты обследуют другие деревья на прилегающей территории, чтобы исключить подобные ситуации. Ситуация на контроле у администрации и больницы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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