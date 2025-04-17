«За три дня поймали 444 мигранта»: челябинские силовики продолжают отлов нелегалов. Видео

В Челябинской области силовики продолжают операцию «Нелегальный мигрант»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия для выявления нелегалов продолжаются
Мероприятия для выявления нелегалов продолжаются Фото:

В Челябинской области за три дня операции «Нелегальный мигрант» к административной ответственности привлекли 444 иностранца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, рейды для выявления нелегалов продолжатся.

«За три дня мероприятия привлечено к административной ответственности 444 нарушителя. Возбуждено 46 уголовных дел, в том числе 22 за фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Закрыт въезд в РФ 21 мигрантам. Проверочные мероприятия будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. 

В рамках операции проводятся проверки в местах концентрации и пребывания иностранных граждан: в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также на строительных площадках, объектах бытового обслуживания, рынках, местах стихийной торговли. Помимо этого проверяются пункты пропуска через госграницу.

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В Челябинской области за три дня операции «Нелегальный мигрант» к административной ответственности привлекли 444 иностранца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, рейды для выявления нелегалов продолжатся. «За три дня мероприятия привлечено к административной ответственности 444 нарушителя. Возбуждено 46 уголовных дел, в том числе 22 за фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Закрыт въезд в РФ 21 мигрантам. Проверочные мероприятия будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.  В рамках операции проводятся проверки в местах концентрации и пребывания иностранных граждан: в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также на строительных площадках, объектах бытового обслуживания, рынках, местах стихийной торговли. Помимо этого проверяются пункты пропуска через госграницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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