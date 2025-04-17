В Челябинской области за три дня операции «Нелегальный мигрант» к административной ответственности привлекли 444 иностранца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, рейды для выявления нелегалов продолжатся.
«За три дня мероприятия привлечено к административной ответственности 444 нарушителя. Возбуждено 46 уголовных дел, в том числе 22 за фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Закрыт въезд в РФ 21 мигрантам. Проверочные мероприятия будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В рамках операции проводятся проверки в местах концентрации и пребывания иностранных граждан: в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также на строительных площадках, объектах бытового обслуживания, рынках, местах стихийной торговли. Помимо этого проверяются пункты пропуска через госграницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!