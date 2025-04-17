В Верхней Пышме определились, когда установят стелу «Город трудовой доблести»

Стелу «Город трудовой доблести» в Верхней Пышме установят до 1 мая 2026 года
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Стелу установят у главного входа в парк УГМК
Стелу установят у главного входа в парк УГМК Фото:
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Стела «Город трудовой доблести» должна появиться в Верхней Пышме (Свердловская область) край к 1 мая 2026 года. Такой дедлайн озвучил председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

«На текущий момент эскизный проект стелы находится на согласовании в Российском военно-историческом обществе, согласует исторические моменты, которые будут нанесены на стелу. Одновременно мы делаем инженерные изыскания на том месте, где планируется строительство. После получения согласования рассчитываю, что в мае или июне приступим к строительству стелы. По закону мы должны завершить его к 1 мая следующего года. Но год юбилейный, поэтому рассчитываем реализовать проект раньше», — заявил Зернов на пресс-конференции в ТАСС.

Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела «Город трудовой доблести» появится у главного входа в парк УГМК, такую площадку выбрали сами жители.

Предварительно стела будет выглядеть таким образом
Предварительно стела будет выглядеть таким образом
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Стела «Город трудовой доблести» должна появиться в Верхней Пышме (Свердловская область) край к 1 мая 2026 года. Такой дедлайн озвучил председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов. «На текущий момент эскизный проект стелы находится на согласовании в Российском военно-историческом обществе, согласует исторические моменты, которые будут нанесены на стелу. Одновременно мы делаем инженерные изыскания на том месте, где планируется строительство. После получения согласования рассчитываю, что в мае или июне приступим к строительству стелы. По закону мы должны завершить его к 1 мая следующего года. Но год юбилейный, поэтому рассчитываем реализовать проект раньше», — заявил Зернов на пресс-конференции в ТАСС. Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела «Город трудовой доблести» появится у главного входа в парк УГМК, такую площадку выбрали сами жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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