Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Верхней Пышме

15 января 2025 в 19:34 Размер текста - 17 +

Указ о присвоении звания Путин подписал после заседания оргкомитета «Победа» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России подписал указ о присвоении Верхней Пышме (Свердловская область) звания «Город трудовой доблести» в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ Верхней Пышме», — говорится в указе. Среди удостоенных также Салехард, Миасс, Курган, Ишимбай, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий. Присвоить городам особые статусы Путину предложили в ходе заседания оргкомитета «Победа» — глава Российской академии наук Геннадий Красников (отметил значение продукции, которая там выпускалась в годы войны) и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В списке претендентов на получение звания «Город трудовой доблести» в 2025 году были и другие свердловские муниципалитеты — Серов, Ирбит и Первоуральск. Звание «Город трудовой доблести» появилось с его подачи в 2020 году — «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». С тех пор почетный статус получили три свердловских города — Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России подписал указ о присвоении Верхней Пышме (Свердловская область) звания «Город трудовой доблести» в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ Верхней Пышме», — говорится в указе. Среди удостоенных также Салехард, Миасс, Курган, Ишимбай, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий. Присвоить городам особые статусы Путину предложили в ходе заседания оргкомитета «Победа» — глава Российской академии наук Геннадий Красников (отметил значение продукции, которая там выпускалась в годы войны) и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В списке претендентов на получение звания «Город трудовой доблести» в 2025 году были и другие свердловские муниципалитеты — Серов, Ирбит и Первоуральск. Звание «Город трудовой доблести» появилось с его подачи в 2020 году — «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». С тех пор почетный статус получили три свердловских города — Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.