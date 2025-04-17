РФ и Киргизия решили судьбу мигрантов после международного скандала в бане

Посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов и замминистра иностранных дел республики Алмаз Имангазиев провели встречу, на которой было обсуждено правовое положение кыргызских граждан в России. В ходе встречи была подчеркнута необходимость продолжения активного сотрудничества по миграционным вопросам, сообщает пресс-служба российского посольства.
«Основной темой обсуждения стало правовое положение граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации. Отмечена необходимость продолжения активного взаимодействия по миграционным вопросам, в том числе по партнерским каналам», — отметили в пресс-службе посольства РФ в Киргизии, сообщение передает ТАСС. Встреча прошла 14 апреля, на ней присутствовали Вакунов и Имангазиев.
Переговоры были инициированы после инцидента с задержанием граждан Киргизии в Москве. Тогда в баню нагрянули силовики после сообщений от местных граждан о том, что иностранцы не пускают их внутрь. Министерство труда Киргизии ранее сообщило, что из задержанных 24 человек 20 были отпущены, а четверых предполагается выдворить из России, причины выдворения не были уточнены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.