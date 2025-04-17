УК Челябинска выступили за дифференциацию тарифов ЖКХ

В Челябинске средние тарифы за жилищно-коммунальные услуги устанавливать не рационально, и их нужно дифференцировать. Средний тариф в Челябинске — уже не 28 рублей за квадратный метр, а 45-50. У некоторых застройщиков эта цифра доходит до 120 рублей за квадрат. Об этом на пресс-конференции в издании «Аргументы и факты» сообщил директор ООО «УК „Домоуправ-стандарт“ Артем Клименко.
«В Челябинске сложно сейчас найти челябинцев, у которых тариф ЖКХ — 20-28 рублей. Это достаточно редкий случай. В среднем сейчас тариф — 45-50 рублей за квадрат. При этом вы прекрасно знаете, что встречаются жилые комплексы, где тарифы и по 120 рублей за квадрат», — отметил Клименко.
В свою очередь, гендиректор ООО УК «Южуралстройресурс» Михаил Клепиков отметил, что сейчас изношенность жилого фонда в городе достигает 90%. Поэтому тарифы необходимо дифференцировать. В городе есть как двухэтажные дома 1956 года постройки, так и новые современные ЖК. При этом тарифы ЖКХ в них не могут быть одинаковыми.
А вот председатель комитета заксобрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко напомнил, что в последние годы в сферу ЖКХ направляются значительные средства из бюджетов всех уровней, фонда развития территорий, внебюджетных источников. При рассмотрении областного бюджета на следующий финансовый год депутаты заксобрания по строительной политике и ЖКХ особое внимание обращают на необходимость ежегодного увеличения финансирования этой сферы.
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