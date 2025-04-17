Жители пригорода Перми остались без света из-за тракториста

16 апреля 2025 года около 17:00 энергетики обнаружили технологическое нарушение в работе ЛЭП. Она питает часть поселка Кондратово (Пермский район, Пермский край). Из-за этого ряд многоквартирных домов и частный сектор остался без электричества.
«Причина — выполнение сторонней организацией несанкционированных работ по благоустройству территории в охранной зоне энергообъекта. Правила работы нарушил тракторист. Лишь по случайности удалось избежать несчастного случая», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».
Специалисты уже восстановили подачу электроэнергии. В энергокомпании напоминают, что при проведении работ в охранной зоне ЛЭП нужно предварительное согласование с электросетевой организацией. Нарушителей привлекают к ответственности в установленном законом порядке.
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