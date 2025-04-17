Глава Дегтярска Вадим Пильников написал заявление об увольнении

От общения с прессой Вадим Пильников отказался Фото: Сергей Бодров © URA.RU

новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников написал заявление об увольнении, попав под уголовное дело о коррупции. Об этом стало известно во время первого заседания в Кировском райсуде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Написал заявление о сложении полномочий [с поста главы Дегтярска]», — заявил Пильников, отвечая на вопрос судьи о трудоустройстве. Заседание отложили из-за неявки государственного обвинителя. Прокурор опоздала, потому что сменился зал. Судья Юрий Радчук отказался впустить ее, потому что процесс уже шел.

Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей.

На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку.

Также под уголовное преследование попал зам Пильникова — Виктор Солдатов. Его обвиняют в посредничество во взятке и уже начали судить. После этого стало известно об аресте владельца строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. Его защита говорила URA.RU, что Пильников якобы вымогал деньги у бизнесмена. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

Мэр готовится сложить с себя полномочия Фото: Сергей Бодров © URA.RU