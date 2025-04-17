Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников написал заявление об увольнении, попав под уголовное дело о коррупции. Об этом стало известно во время первого заседания в Кировском райсуде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.
«Написал заявление о сложении полномочий [с поста главы Дегтярска]», — заявил Пильников, отвечая на вопрос судьи о трудоустройстве. Заседание отложили из-за неявки государственного обвинителя. Прокурор опоздала, потому что сменился зал. Судья Юрий Радчук отказался впустить ее, потому что процесс уже шел.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей.
На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку.
Также под уголовное преследование попал зам Пильникова — Виктор Солдатов. Его обвиняют в посредничество во взятке и уже начали судить. После этого стало известно об аресте владельца строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. Его защита говорила URA.RU, что Пильников якобы вымогал деньги у бизнесмена. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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