Власти ХМАО вступились за незаконно уволенного ветерана СВО

Власти вступились за ветерана СВО из Сургута, который обвинил управляющую компанию «Система» в незаконном увольнении после ранения и реабилитации. По его словам, компания нарушила его права на труд и не восстановила в должности мастера.
«Мы связались с участником СВО. Ему предложено направление на бесплатную юридическую помощь, оказываемой Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — прокомментировали власти с официального аккаунта в telegram-канале «Югра официально» под постом в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».
Ветеран спецоперации Сергей Моор заявил, что УК уволила его без оснований после ранения и реабилитации. Югорчанин подал заявление в прокуратуру и намерен добиваться восстановления своих прав через суд.
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