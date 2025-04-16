16 апреля 2025

Власти ХМАО вступились за незаконно уволенного ветерана СВО

Власти ХМАО окажут юридическую поддержку незаконно уволенному ветерану СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветерану СВО будет оказана бесплатная юридическая поддержка
Ветерану СВО будет оказана бесплатная юридическая поддержка Фото:

Власти вступились за ветерана СВО из Сургута, который обвинил управляющую компанию «Система» в незаконном увольнении после ранения и реабилитации. По его словам, компания нарушила его права на труд и не восстановила в должности мастера.

«Мы связались с участником СВО. Ему предложено направление на бесплатную юридическую помощь, оказываемой Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — прокомментировали власти с официального аккаунта в telegram-канале «Югра официально» под постом в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».

Ветеран спецоперации Сергей Моор заявил, что УК уволила его без оснований после ранения и реабилитации. Югорчанин подал заявление в прокуратуру и намерен добиваться восстановления своих прав через суд.

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Власти вступились за ветерана СВО из Сургута, который обвинил управляющую компанию «Система» в незаконном увольнении после ранения и реабилитации. По его словам, компания нарушила его права на труд и не восстановила в должности мастера. «Мы связались с участником СВО. Ему предложено направление на бесплатную юридическую помощь, оказываемой Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — прокомментировали власти с официального аккаунта в telegram-канале «Югра официально» под постом в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Ветеран спецоперации Сергей Моор заявил, что УК уволила его без оснований после ранения и реабилитации. Югорчанин подал заявление в прокуратуру и намерен добиваться восстановления своих прав через суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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