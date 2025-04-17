Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев уехал на проблемный участок трассы М-5 «Урал», где ведется ремонт и организовано реверсивное движение. Гусев намерен лично регулировать работы, чтобы ближе к ночи пробка сократилась, заявил он, передает корреспондент URA.RU.
«Буквально несколько часов назад подрядная организация на участке, где введено реверсивное движение, уложила нижний слой покрытия, сейчас он остывает. Уезжаю на место, чтобы в ручном режиме регулировать работы. Постараемся к ночи что-то сделать, чтобы пробка сократилась», — сообщил Гусев, передает корреспондент URA.RU.
Гусев напмонил, что перед наступлением положительных температур и активным таянием снега дорожники переложили земляное полотно. Этот факт, а также высокий трафик передвигающихся по трассе большегрузов снизили несущую способность дороги.
«В районе города Сима произошло локальное разрушение асфальтобетонного покрытия и образования пучин. Это вызвало колоссальное снижение пропускной способности дороги, скорости и, как следствие, вызвало затор», — пояснил причину пробки начальник ведомства Владимир Муравьев.
Ремонт по графику должен закончиться до 1 мая. Речь идет об устранении пучинообразования на шести отрезках трассы М-5 в Челябинской области и ремонте покрытия на мосту через реку Сим.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» образовалась гигантская пробка, которая растянулась от Усть-Катава до границы с республикой Башкортостан. Автомобили проводят в заторе целые сутки. Причина ситуации — масштабный ремонт сразу нескольких разбитых участков трассы. Вся информация о происходящем собрана в сюжете на URA.RU.
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