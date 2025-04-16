В Петербурге за неделю было зафиксировано 47 случаев укусов клещей

В Петербурге за неделю было зарегистрировано 47 случаев обращений по поводу укусов клещей, включая 9 детей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
«За прошедшую неделю в медицинские организации города с жалобами на присасывание клещей обратились 47 человек, из них 9 детей. 10 укусов зарегистрировано в черте города», — пишет Роспотребнадзор в официальной группе ВКонтакте. Инциденты произошли в различных районах города, включая Пушкинский, Приморский, Курортный и другие.
Проведенные лабораторные исследования 61 клеща на наличие вируса клещевого энцефалита (КВЭ) показали, что зараженных особей не обнаружено. Однако, были выявлены случаи заражения клещами, переносящими иксодовый клещевой боррелиоз (12 зараженных из 62 исследованных). В рамках профилактики заболеваний, передающихся клещами, было проведено вакцинирование 3 607 человек против КВЭ, в том числе 1 271 ребенок. Городские власти напоминают о необходимости завершения курса вакцинации минимум за две недели до посещения эндемичных районов.
В Ленинградской области за аналогичный период было зафиксировано 28 случаев обращений по поводу укусов клещей, включая 9 детей. Укусы клещей были распределены по 12 районам, с наибольшим количеством случаев в Всеволожском, Волховском и Гатчинском районах. Лабораторные исследования показали наличие одного зараженного КВЭ клеща из 38 проверенных. Профилактические меры включают вакцинацию, где за отчетный период было привито 2 256 человек, в том числе 1 044 детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.