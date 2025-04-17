Спикер челябинского парламента Гербер намерен баллотироваться на новый срок

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Олег Гербер подал заявку на праймериз «Единой России»
Олег Гербер подал заявку на праймериз «Единой России» Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер намерен участвовать в выборах в новый состав парламента в 2025 году. Об этом сообщили URA.RU в региональной организации «Единой России».

«Председатель ЗСО Олег Гербер подал документы для участия в предварительном голосовании. Он получил специальность металлурга в Норильском индустриальном институте, с отличием окончил ЛГУ имени Пушкина по специальности „Государственное управление. Прошел путь от слесаря до директора в золотодобывающей компании. В 2019-2023 году был гендиректором „Областного телевидения“, с 2023 года руководит парламентом региона“, — пояснили в пресс-службе партии. Гербер женат, он отец четырех детей.

Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.

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Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер намерен участвовать в выборах в новый состав парламента в 2025 году. Об этом сообщили URA.RU в региональной организации «Единой России». «Председатель ЗСО Олег Гербер подал документы для участия в предварительном голосовании. Он получил специальность металлурга в Норильском индустриальном институте, с отличием окончил ЛГУ имени Пушкина по специальности „Государственное управление. Прошел путь от слесаря до директора в золотодобывающей компании. В 2019-2023 году был гендиректором „Областного телевидения“, с 2023 года руководит парламентом региона“, — пояснили в пресс-службе партии. Гербер женат, он отец четырех детей. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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