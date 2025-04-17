Курганские студенты массово продают банковские карты мошенникам

В Кургане студенты некоторых учебных заведений массово продают карты третьим лицам. Об этом рассказала представитель курганского отделения Сбербанка, выступая на пленуме Совета ветеранов с информацией о противодействии мошенничеству, передает корреспондент URA.RU.
«Молодежь сейчас развита, они открывают карты в нескольких банках. В курганском колледже банк выдавал карты для получения стипендий: курс 400 студентов. Мы смогли выдать только 330 карт. 70 карт мы не смогли выдать, так как 70 студентов продали свои банковские карты. Они в стоп-листе банка: банк никогда им не выпустит карту, они не смогут оформить кредит или ипотеку в будущем», — рассказала сотрудница Сбербанка.
Специалист отметила, что банк проводит профилактические мероприятия со старшеклассниками — квизы, в ходе которых рассказывает о противодействии мошенникам и последствиях при продаже карт. «Квиз — это интеллектуальная игра. Перед началом мы спрашиваем, кто продаст карту за 5000 рублей. Поднимает руки весь класс. Во время игры подростки узнают, какие риски могут быть, и в конце игры уже не поднимают руки на вопрос о продаже банковской карты», — отметила она. Представитель банка рассказала, что раскрыты случаи мошеннических действий с картами, проданными курганскими студентами. Возбуждены уголовные дела, владельцы карт могут получить взыскание налога на доходы.
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