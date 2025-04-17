В районе ХМАО анонсировали церковные службы на Пасху. Список

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Крестный ход на Пасху пройдет в четырех населенных пунктах Нижневартовского района
Крестный ход на Пасху пройдет в четырех населенных пунктах Нижневартовского района Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО рассказали, где пройдут торжественные богослужения и крестные ходы, приуроченные к празднованию Светлого Христова Воскресения. В храмах жители смогут освятить пасхальную снедь, сообщила мэрия Нижневартовского района в официальном telegram-канале.

«В эти выходные православные христиане отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Нижневартовского района состоятся торжественные богослужения, крестные ходы и освящение пасхальной снеди», — указано в сообщении местных властей.

В семи населенных пунктах пройдут торжественные службы. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха».

Пасхальные мероприятия в Нижневартовском районе ХМАО:

Ваховск:

Храм святителя Павла, митрополита Тобольского (ул. Юбилейная, д. 8)

20 апреля в 00:00 — Пасхальная служба, Крестный ход, освящение снеди

Вата:

Храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Центральная, д. 20)

19 апреля: 15:00–17:00 — освящение пасхальной снеди, 23:45 — Пасхальная служба

Излучинск:

Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (ул. Набережная, 19)

  • 19 апреля: 14:00–18:00 — освящение пасхальной снеди, 23:15 — Полунощница Великой Субботы
  • 20 апреля: 00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия
  • 15:00 — праздничный концерт «Светлая Пасха» в МКДК «Арлекино»

Новоаганск:

Храм в честь священномученика Гермогена и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Центральная, 4а)

  • 19 апреля: 14:00–16:00 — освящение пасхальной снеди, 23:15 — Пасхальное богослужение
  • 20 апреля: 11:30–12:00 — освящение пасхальной снеди

Ларьяк:

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (ул. Гагарина, д. 5)

  • 19 апреля в 23:00 — Пасхальная служба, освящение снеди
  • 20 апреля: 00:00 — Крестный ход, 11:00 — освящение снеди

Зайцева Речка:

Храм святой блаженной Ксении Петербургской (ул. Почтовая, 16)

20 апреля: 00:00 — Крестный ход и праздничное богослужение, с 12:00 до 13:00 — освящение снеди

Богослужение проведет настоятель храма — отец Сергий Матвеев

Покур:

Храм в честь преподобного Серафима Саровского (ул. Белорусская, 20а)

20 апреля в 10:00 — Пасхальная служба, освящение пасхальной снеди

Аган:

МКУ «Культурно-спортивный центр» (ул. Новая, д. 16)

20 апреля в 13:00 — освящение Пасхальной снеди

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Транспортное сообщение между берегами приостановят на время установки наплавного моста.

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Власти Нижневартовского района ХМАО рассказали, где пройдут торжественные богослужения и крестные ходы, приуроченные к празднованию Светлого Христова Воскресения. В храмах жители смогут освятить пасхальную снедь, сообщила мэрия Нижневартовского района в официальном telegram-канале. «В эти выходные православные христиане отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Нижневартовского района состоятся торжественные богослужения, крестные ходы и освящение пасхальной снеди», — указано в сообщении местных властей. В семи населенных пунктах пройдут торжественные службы. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха». Пасхальные мероприятия в Нижневартовском районе ХМАО: Ваховск: Храм святителя Павла, митрополита Тобольского (ул. Юбилейная, д. 8) 20 апреля в 00:00 — Пасхальная служба, Крестный ход, освящение снеди Вата: Храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Центральная, д. 20) 19 апреля: 15:00–17:00 — освящение пасхальной снеди, 23:45 — Пасхальная служба Излучинск: Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (ул. Набережная, 19) Новоаганск: Храм в честь священномученика Гермогена и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Центральная, 4а) Ларьяк: Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (ул. Гагарина, д. 5) Зайцева Речка: Храм святой блаженной Ксении Петербургской (ул. Почтовая, 16) 20 апреля: 00:00 — Крестный ход и праздничное богослужение, с 12:00 до 13:00 — освящение снеди Богослужение проведет настоятель храма — отец Сергий Матвеев Покур: Храм в честь преподобного Серафима Саровского (ул. Белорусская, 20а) 20 апреля в 10:00 — Пасхальная служба, освящение пасхальной снеди Аган: МКУ «Культурно-спортивный центр» (ул. Новая, д. 16) 20 апреля в 13:00 — освящение Пасхальной снеди Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Транспортное сообщение между берегами приостановят на время установки наплавного моста.
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