Власти Нижневартовского района ХМАО рассказали, где пройдут торжественные богослужения и крестные ходы, приуроченные к празднованию Светлого Христова Воскресения. В храмах жители смогут освятить пасхальную снедь, сообщила мэрия Нижневартовского района в официальном telegram-канале.
«В эти выходные православные христиане отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Нижневартовского района состоятся торжественные богослужения, крестные ходы и освящение пасхальной снеди», — указано в сообщении местных властей.
В семи населенных пунктах пройдут торжественные службы. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха».
Пасхальные мероприятия в Нижневартовском районе ХМАО:
Ваховск:
Храм святителя Павла, митрополита Тобольского (ул. Юбилейная, д. 8)
20 апреля в 00:00 — Пасхальная служба, Крестный ход, освящение снеди
Вата:
Храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Центральная, д. 20)
19 апреля: 15:00–17:00 — освящение пасхальной снеди, 23:45 — Пасхальная служба
Излучинск:
Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (ул. Набережная, 19)
- 19 апреля: 14:00–18:00 — освящение пасхальной снеди, 23:15 — Полунощница Великой Субботы
- 20 апреля: 00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия
- 15:00 — праздничный концерт «Светлая Пасха» в МКДК «Арлекино»
Новоаганск:
Храм в честь священномученика Гермогена и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Центральная, 4а)
- 19 апреля: 14:00–16:00 — освящение пасхальной снеди, 23:15 — Пасхальное богослужение
- 20 апреля: 11:30–12:00 — освящение пасхальной снеди
Ларьяк:
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (ул. Гагарина, д. 5)
- 19 апреля в 23:00 — Пасхальная служба, освящение снеди
- 20 апреля: 00:00 — Крестный ход, 11:00 — освящение снеди
Зайцева Речка:
Храм святой блаженной Ксении Петербургской (ул. Почтовая, 16)
20 апреля: 00:00 — Крестный ход и праздничное богослужение, с 12:00 до 13:00 — освящение снеди
Богослужение проведет настоятель храма — отец Сергий Матвеев
Покур:
Храм в честь преподобного Серафима Саровского (ул. Белорусская, 20а)
20 апреля в 10:00 — Пасхальная служба, освящение пасхальной снеди
Аган:
МКУ «Культурно-спортивный центр» (ул. Новая, д. 16)
20 апреля в 13:00 — освящение Пасхальной снеди
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Транспортное сообщение между берегами приостановят на время установки наплавного моста.
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