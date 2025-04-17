Мэрия Кургана ищет запасного секретаря для главы города, которого пока нет

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Мэрия Кургана ищет секретаря для главы города, но все оказалось не так просто
Мэрия Кургана ищет секретаря для главы города, но все оказалось не так просто Фото:

В мэрию Кургана ищут секретаря для главы города. Вакансия открыта с 9 апреля. И хоть источники считают, что администрация работает не только без руководителя, но и без секретаря. Однако, власти уточнили, что просто ищут «запасного» сотрудника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«В администрации города Кургана ведется работа по формированию кадрового резерва. В целях кадрового планирования ведется поиск и подбор сотрудников по нескольким должностям, в том числе по должности „Секретарь руководителя“, для включения в резерв на должности», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Согласно опубликованной вакансии, в обязанности будущего секретаря войдут организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя, проведение телефонных переговоров и встреч, подготовка аналитических и информационных материалов, а также организация командировок и деловых поездок главы города. Также секретарь будет участвовать в совещаниях, контролировать исполнение протокольных поручений и поддерживать актуальность рабочих планов руководителя.

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В мэрию Кургана ищут секретаря для главы города. Вакансия открыта с 9 апреля. И хоть источники считают, что администрация работает не только без руководителя, но и без секретаря. Однако, власти уточнили, что просто ищут «запасного» сотрудника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «В администрации города Кургана ведется работа по формированию кадрового резерва. В целях кадрового планирования ведется поиск и подбор сотрудников по нескольким должностям, в том числе по должности „Секретарь руководителя“, для включения в резерв на должности», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Согласно опубликованной вакансии, в обязанности будущего секретаря войдут организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя, проведение телефонных переговоров и встреч, подготовка аналитических и информационных материалов, а также организация командировок и деловых поездок главы города. Также секретарь будет участвовать в совещаниях, контролировать исполнение протокольных поручений и поддерживать актуальность рабочих планов руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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