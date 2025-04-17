«Талибан» разрешили в России

Суд принял решение об остановке запрета на деятельность «Талибана»
В России временно приостановили действие запрета на деятельность ранее запрещенного движения «Талибан». Такое решение принял российский Верховный суд.
«Верховный суд приостановил запрет деятельности движения „Талибан“ в России...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который присутствовал на заседании.
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