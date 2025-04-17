«Талибан» разрешили в России

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Суд принял решение об остановке запрета на деятельность «Талибана»
Суд принял решение об остановке запрета на деятельность «Талибана» Фото:

В России временно приостановили действие запрета на деятельность ранее запрещенного движения «Талибан». Такое решение принял российский Верховный суд.

«Верховный суд приостановил запрет деятельности движения „Талибан“ в России...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который присутствовал на заседании.

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В России временно приостановили действие запрета на деятельность ранее запрещенного движения «Талибан». Такое решение принял российский Верховный суд. «Верховный суд приостановил запрет деятельности движения „Талибан“ в России...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который присутствовал на заседании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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