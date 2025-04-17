Восьмерых миллиардеров с Урала признали самыми богатыми в России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей в России, куда попали 146 бизнесменов, из которых восемь долларовых миллиардеров, связанных с Уралом. Для составления списка использовали цены компаний по курсу валют на 7 марта.
Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг занял 21-ю позицию в рейтинге. За прошедший год его капитал увеличился с 7 до 9,2 млрд долларов.
На 25-й строчке находится соучредитель и экс-бенефициар Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, чье состояние оценивается в 7,3 млрд долларов. За год его активы сократились на один миллиард долларов. Другой сооснователь УГМК Андрей Козицын занял 40-е место с состоянием в 3,4 млрд долларов, что также на миллиард меньше по сравнению с предыдущим годом.
Владелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков расположился на 45-й позиции с капиталом в 3,2 млрд долларов. За год его состояние уменьшилось на 300 млн долларов.
Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин занимает 49-е место. Его активы оцениваются в 2,9 млрд долларов против 3,8 млрд долларов годом ранее.
На 51-й и 52-й строчках рейтинга с одинаковым состоянием по 2,9 млрд долларов находятся еще двое предпринимателей. Это владелец агрохолдинга «Русагро», в который входит екатеринбургский бренд ЕЖК, Вадим Мошкович, а также основатель Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.
Дмитрий Каменщик, владеющий московским аэропортом Домодедово и уроженец Свердловска, занимает 92-е место. Его состояние составляет 1,5 млрд долларов.
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