Пермский губернатор взял на работу бывшего коллегу из ФАС

Новым вице-премьером в правительстве Пермского края назначен Дмитрий Левкин. Ранее он занимал пост начальника управления иностранных инвестиций в антимонопольной службе России (ФАС).
«Левкин вышел на работу 17 апреля. Функционал у него ограниченный — он будет курировать работу представительства региона при правительстве РФ», — подтвердили источники URA.RU.
Также редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. Ответ на него ожидается.
По мнению источников, этим назначением губернатор намерен усилить работу данного института, качеством которого он был недоволен. Дмитрий Махонин сам является выходцем из структур ФАС. Он возглавлял региональное управление. С 2013 по 2020 годы был начальником Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России.
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