Возглавлявшая почти три созыва бюджетный комитет пермского заксобрания Елена Зырянова решила закончить с политической карьерой. По крайней мере, с той ее частью, которая касается руководящих постов. Елена Зырянова 17 апреля заксобрании. О том, как развивалась политическая карьера Елены Зыряновой — в материале URA.RU.
Елена Зырянова родилась 2 декабря 1962 года в городе Комсомольск Хабаровского края. В 1985 году она окончила Пермский политех по специальности «Инженер-технолог», а в 1998 году получила диплом по специальности «Финансы и кредит» в РМЦПК.
Своей карьерой Зырянова во многом обязана бывшему губернатору Олегу Чиркунову. В июле 2004 года, то есть почти сразу после назначения губернатором, Чиркунов привлек ее к себе на работу. Зырянова, возглавлявшее управление недвижимости группы «ЭКС» (которая принадлежала экс-главе Прикамья), стала главой аппарата администрации тогда еще Пермской области. Через год в 2005 году Зырянова перешла на новый фронт работы — она стала руководителем департамента по работе с бюджетными учреждениями (в статусе вице-губернатора). С осенью 2006 года Елена Владимировна занялась приватизацией госимущества: она возглавила департамент имущественных отношений. Какое-то время Зырянова руководила сразу двумя департаментами.
В 2008 году соратница Чиркунова пошла на повышение: она стала вице-премьером по развитию инфраструктуры в правительстве Валерия Сухих. В ее ведении находилось управление госсобственностью и строительство крупных дорожных магистралей. Потом ее функционал поменялся: добавился блок ЖКХ, агентство по природопользованию и министерство природных ресурсов.
Но в 2010 году в обновленном правительства Валерия Сухих Зыряновой не нашлось места. Возглавляемый ею функционально-целевой блок «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры» поделили на два: «Ресурсы» и «Инфраструктура». Первый возглавил Игорь Орлов, второй — Александр Кудрявцев. Инфраструктурные ведомства теперь контролирует недавний глава минграда Александр Кудрявцев. В момент ухода Зыряновой была версия, что на ее исключении из правительства якобы настоял Валерий Сухих. У них были трения по разным, в том числе, кадровым вопросам. Но через пару лет все сошлись на том, что Зырянова тогда ушла по собственному желанию. Она решила заняться преподаванием (хотя ходили слухи о том, что она может стать сити-менеджером Перми).
Действительно, в 2011 году Елена Зырянова трудоустроилась советником ректора в пермский филиал Высшей школы экономики. Там в марте 2011 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме работы в правительстве: «Совершенствование механизма работы бюджетных учреждений в конкурентной среде». Зырянова преподавала в «Вышке» на кафедрах государственного и муниципального управления.
В декабре 2011 года Елена Зырянова приняла участие в выборах губернатора заксобрания. Она баллотировалась по округу №30 (Коми-округ), а также была включена в партийные списки «Единой России». По округу Зырянова проиграла, а вот по спискам получила плавающий мандат. Поскольку на выборах 2011 года краевые власти показали один из худших результатов в истории региона, то в момент распределения руководящих постов ставка была сделана на ближайших соратников Чиркунова. Зырянова, имеющая большой опыт работы с краевыми финансами, в январе 2012 года стала руководителем бюджетного комитета.
С тех пор она дважды переизбиралась в своем округе (по спискам) и три созыва подряд получала пост руководителя бюджетного комитета. Зырянова — огромный профессионал своего дела. Источники URA.RU неоднократно рассказывали, что вся работа над бюджетом каждый раз проходила под ее чутким руководством. Она, по сути, тащила ее практически одна. Она была дотошной, видела все ошибки. И, как человек старой формации, не боялась в лоб задавать неудобные для чиновников вопросы. «Иногда, правда, было чересчур, но это Елена Владимировна!», — смеются собеседники.
По данным URA.RU, Елена Зырянова ушла по личным причинам. Одни говорят, что она решила заняться своим здоровьем. Другие допускают, что хочет больше времени проводить с семьей, которая живет в другом городе. После голосования по поводу освобождения Зыряновой от должности председателя комитета спикер ЗС Валерий Сухих отметил, что любое заседание комитета под руководством Зыряновой было «интересным и содержательным». И поблагодарил ее за работу.
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