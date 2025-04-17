Губернатор Текслер: на ремонт ЖКХ Челябинской области выделено 13 млрд рублей

17 апреля 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

На ремонт объектов ЖКХ в 2025 году направят 13 млрд рублей, сообщил Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области по программе «Большой ремонт-74» проведут реконструкцию и капремонт полутора тысяч объектов инженерной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании Общественной палаты региона, в 2025 году на работы выделено около 13 млрд рублей. «В рамках программы мы планируем реконструкцию и капремонт почти полутора тысяч объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут объемы финансирования. Уже в этом году из всех источников направим порядка 13 млрд рублей. Программа охватит все муниципалитеты», — заявил глава региона. Текслер уточнил, что в 2025 году планируется отремонтировать крупные объекты. В их число войдут и очистные сооружения. Такое решение поможет улучшить качество коммунальных услуг, снизить аварийность и потери в инфраструктуре. К 2030 году планируется кратно увеличить финансирование, направляя средства на капиталоемкие проекты. Большая часть обращений, уточнил губернатор, приходится на внутридомовые сети, из-за чего необходимо повысить эффективность работы коммунальщиков и устранять жалобы жителей. На заседании Текслер также подчеркнул вклад Общественной палаты в решение проблем челябинцев. Благодаря этому регион входит в топ-10 федерального рейтинга. Кроме того, с 2022 года в зону СВО отправлено почти шесть тысяч тонн гуманитарной помощи, а в регионе продолжает реализовываться программа «Герои Южного Урала». Губернатор уточнил, что за пять лет на реализацию нацпроектов в регионе было потрачено более 170 млрд рублей, благодаря чему отремонтированы сотни социальных учреждений. Текслер поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку в их реализации. «За последние пять лет валовый региональный продукт региона вырос почти в два раза. Мы существенно опережаем темпы роста экономики, чем в среднем по стране. И вы понимаете, что экономический рост дает возможность нам реализовывать и наши социальные планы», — заявил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по программе «Большой ремонт-74» проведут реконструкцию и капремонт полутора тысяч объектов инженерной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании Общественной палаты региона, в 2025 году на работы выделено около 13 млрд рублей. «В рамках программы мы планируем реконструкцию и капремонт почти полутора тысяч объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут объемы финансирования. Уже в этом году из всех источников направим порядка 13 млрд рублей. Программа охватит все муниципалитеты», — заявил глава региона. Текслер уточнил, что в 2025 году планируется отремонтировать крупные объекты. В их число войдут и очистные сооружения. Такое решение поможет улучшить качество коммунальных услуг, снизить аварийность и потери в инфраструктуре. К 2030 году планируется кратно увеличить финансирование, направляя средства на капиталоемкие проекты. Большая часть обращений, уточнил губернатор, приходится на внутридомовые сети, из-за чего необходимо повысить эффективность работы коммунальщиков и устранять жалобы жителей. На заседании Текслер также подчеркнул вклад Общественной палаты в решение проблем челябинцев. Благодаря этому регион входит в топ-10 федерального рейтинга. Кроме того, с 2022 года в зону СВО отправлено почти шесть тысяч тонн гуманитарной помощи, а в регионе продолжает реализовываться программа «Герои Южного Урала». Губернатор уточнил, что за пять лет на реализацию нацпроектов в регионе было потрачено более 170 млрд рублей, благодаря чему отремонтированы сотни социальных учреждений. Текслер поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку в их реализации. «За последние пять лет валовый региональный продукт региона вырос почти в два раза. Мы существенно опережаем темпы роста экономики, чем в среднем по стране. И вы понимаете, что экономический рост дает возможность нам реализовывать и наши социальные планы», — заявил губернатор.