МИД РФ протестует против военных учений Японии у границ России

Россия выразила посольству Японии в Москве решительный протест из-за планов Токио провести в июне учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1 на острове Хоккайдо, находящемся в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне с.г. на о. Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами „Тип-88“ с радиусом поражения до 200 км», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой. Кроме того, подчеркивается, что такие действия Японии ведут к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В МИД добавили, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры для обеспечения собственной безопасности на дальневосточных границах. Ведомство также обратило внимание на то, что проведение подобного рода учений может негативно сказаться на стабильности и безопасности в регионе, подчеркнув необходимость избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию ситуации.
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