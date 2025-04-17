В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой. Видео

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Гуляния со стрельбой устроили возле жилого дома
Гуляния со стрельбой устроили возле жилого дома Фото:

В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой прямо возле жилого дома по улице Маяковского, испугав детей и пенсионеров. Активисты «Русской общины» уже нашли стрелка и готовят обращение в СКР, рассказали представители движения.

«Старики и дети напуганы, взрослые не решаются выходить на улицу. Зато от души погуляли и повеселились полчища „незаменимых специалистов“, заполонив двор свадебным эскортом, врубив национальную музыку и взбудоражив добропорядочных граждан стрельбой из пистолета», — следует из поста в telegram-канале «Русской общины».

На шум активистам пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Позже они выяснили, что стрелком оказался 26-летний уроженец Таджикистана с гражданством РФ. «Наши юристы уже составили официальное обращение по этому факту в СК России», — пояснили представители организации.

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В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой прямо возле жилого дома по улице Маяковского, испугав детей и пенсионеров. Активисты «Русской общины» уже нашли стрелка и готовят обращение в СКР, рассказали представители движения. «Старики и дети напуганы, взрослые не решаются выходить на улицу. Зато от души погуляли и повеселились полчища „незаменимых специалистов“, заполонив двор свадебным эскортом, врубив национальную музыку и взбудоражив добропорядочных граждан стрельбой из пистолета», — следует из поста в telegram-канале «Русской общины». На шум активистам пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Позже они выяснили, что стрелком оказался 26-летний уроженец Таджикистана с гражданством РФ. «Наши юристы уже составили официальное обращение по этому факту в СК России», — пояснили представители организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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