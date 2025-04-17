В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой прямо возле жилого дома по улице Маяковского, испугав детей и пенсионеров. Активисты «Русской общины» уже нашли стрелка и готовят обращение в СКР, рассказали представители движения.
«Старики и дети напуганы, взрослые не решаются выходить на улицу. Зато от души погуляли и повеселились полчища „незаменимых специалистов“, заполонив двор свадебным эскортом, врубив национальную музыку и взбудоражив добропорядочных граждан стрельбой из пистолета», — следует из поста в telegram-канале «Русской общины».
На шум активистам пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Позже они выяснили, что стрелком оказался 26-летний уроженец Таджикистана с гражданством РФ. «Наши юристы уже составили официальное обращение по этому факту в СК России», — пояснили представители организации.
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