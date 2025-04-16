Ведущая телевизионного шоу «Мужское / Женское» Юлия Барановская приедет на молодежный медиафорум в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом она сообщила в видеообращении в своих соцсетях.
«Всем привет. 19 апреля буду в Новом Уренгое на форуме детских и молодежных медиа „Ямалклик“. Очен рада буду увидеться с каждым из вас», — сообщила Барановская.
Среди гостей медиафорума ожидают главного редактора телекомпании «Телекон» и спикера международного канала RT Александра Мартиросова, режиссера и журналиста Андрея Парыгина, ветерана Ямальских СМИ Надежду Печеркину и главного редактора газеты «Тюменский курьер» Рафаэля Гольдберг-Гуревича. С музыкальной программой выступит группа «Брови Брежнева».
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