Губернатор Тюменской области Моор встретился с лидером СРЗП Мироновым. Фото

Губернатор Моор обсудил развитие тюменской области с лидером СРЗП Мироновым
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Губернатор Моор встретился с лидером СРЗП Мироновым
Губернатор Моор встретился с лидером СРЗП Мироновым Фото:

В Тюмени состоялась встреча губернатора Александра Моора и председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Об этом глава Тюменской области сообщил в личном telegram-канале.

«Провели рабочую встречу, обсудили вопросы социально-экономического развития нашего региона. Поблагодарил Сергея Михайловича за внимание к Тюменской области», — написал Александр Моор.

Сергей Миронов пробудет в Тюмени несколько дней. Кроме беседы с губернатором в его графике встреча с партийным активом региона.

Губернатор Моор проводит встречу с председателем СРЗП Мироновым в Тюмени
Губернатор Моор проводит встречу с председателем СРЗП Мироновым в Тюмени
Фото:

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В Тюмени состоялась встреча губернатора Александра Моора и председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Об этом глава Тюменской области сообщил в личном telegram-канале. «Провели рабочую встречу, обсудили вопросы социально-экономического развития нашего региона. Поблагодарил Сергея Михайловича за внимание к Тюменской области», — написал Александр Моор. Сергей Миронов пробудет в Тюмени несколько дней. Кроме беседы с губернатором в его графике встреча с партийным активом региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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