Губернатор Моор встретился с лидером СРЗП Мироновым
В Тюмени состоялась встреча губернатора Александра Моора и председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Об этом глава Тюменской области сообщил в личном telegram-канале.
«Провели рабочую встречу, обсудили вопросы социально-экономического развития нашего региона. Поблагодарил Сергея Михайловича за внимание к Тюменской области», — написал Александр Моор.
Сергей Миронов пробудет в Тюмени несколько дней. Кроме беседы с губернатором в его графике встреча с партийным активом региона.
Губернатор Моор проводит встречу с председателем СРЗП Мироновым в Тюмени
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