В Краснокамске члены ОПГ, промышлявшие наркотиками, познакомились между собой после задержания

В Краснокамске молодых людей, сколотивших ОПГ, осудили за сбыт наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из членов преступной группы будет отбывать срок в колонии строгого режима
Один из членов преступной группы будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

В городе Краснокамск Пермского края осуждены молодые люди, распространявшие в родном городе, а также за его пределами, наркотики. В преступную группу входили двое молодых людей и две девушки, самой молодой из них — 21 год. Все четверо являлись наркопотребителями. При этом знакомы между собой были лишь двое участников ОПГ, остальные увидели друг друга после задержания, рассказали URA.RU в Краснокамском городском суде. Наркотики преступники распространяли с помощью сети «Интернет».

«Выполняя преступные роли курьеров и работников „склада“ фигуранты, по указанию куратора из мессенджера Telegram, занимались незаконным сбытом наркотиков в Пермском крае, а также на территории Свердловской, Кировской областей, Удмуртской Республики и других регионов РФ. „Заработную плату“ соучастники получали в криптовалюте „Litecoin“, впоследствии выводя денежные средства в рублях на свои банковские карты», — рассказали агентству в суде.

Каждому из членов преступной группы назначен реальный срок лишения свободы: от 6 до 8 лет. Мужчинам, один из который ранее имел судимость, предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Также несколько членов ОПГ осуждены за легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем. Им назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда в законную силу не вступил.

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В городе Краснокамск Пермского края осуждены молодые люди, распространявшие в родном городе, а также за его пределами, наркотики. В преступную группу входили двое молодых людей и две девушки, самой молодой из них — 21 год. Все четверо являлись наркопотребителями. При этом знакомы между собой были лишь двое участников ОПГ, остальные увидели друг друга после задержания, рассказали URA.RU в Краснокамском городском суде. Наркотики преступники распространяли с помощью сети «Интернет». «Выполняя преступные роли курьеров и работников „склада“ фигуранты, по указанию куратора из мессенджера Telegram, занимались незаконным сбытом наркотиков в Пермском крае, а также на территории Свердловской, Кировской областей, Удмуртской Республики и других регионов РФ. „Заработную плату“ соучастники получали в криптовалюте „Litecoin“, впоследствии выводя денежные средства в рублях на свои банковские карты», — рассказали агентству в суде. Каждому из членов преступной группы назначен реальный срок лишения свободы: от 6 до 8 лет. Мужчинам, один из который ранее имел судимость, предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Также несколько членов ОПГ осуждены за легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем. Им назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда в законную силу не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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