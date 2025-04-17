РФ хочет обсудить с ООН запрет на удары по энергообъектам без участия Украины

Россия запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН из-за нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом 17 апреля сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что российская сторона добросовестно следовала данному мораторию.
По словам дипломата, консультации Совбеза начнутся ориентировочно в 23:30 по московскому времени. По итогам обсуждения российская делегация планирует выступить перед прессой и озвучить позицию Москвы по итогам переговоров. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о необходимости соблюдения гуманитарных соглашений и недопустимости атак на объекты критической инфраструктуры.
Договор о двустороннем 30-дневном прекращении на удары по энергообъектам действует с 18 марта, когда президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа. С того момента Москва не осуществляет соответствующие атаки, Киев же, вопреки публичной поддержке данного моратория,, продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.
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