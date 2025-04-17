Экс-замглавы Курской области арестовали по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дедова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
Дедова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова арестовали на два месяца по делу о хищении миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонные сооружения. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова арестовали на два месяца по делу о хищении миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонные сооружения. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...