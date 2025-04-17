Экс-замглавы Курской области арестовали по делу о мошенничестве

Дедова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
Бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова арестовали на два месяца по делу о хищении миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонные сооружения. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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