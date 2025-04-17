Свердловский депутат заявил, что его побил мэр: версии конфликта

Спикер думы Среднеуральска (Свердловская область) Вениамин Бикташев заявил URA.RU, что после заседания политсовета местной ячейки «Единой России» его побил мэр Алексей Стасенок. Сам Стасенок настаивает, что силу не применял.
О скандале URA.RU на условиях анонимности рассказал один из депутатов думы. По его словам, все произошло накануне на первом этаже городской администрации. «По инициативе Стасенка (секретаря среднеуральского отделения „ЕР“ — прим. ред.) сменилось руководство всех шести „первичек“. Бикташев был этим недоволен, начался обмен репликами. Стасенок рассказывал о результатах своей работы на посту главы и о том, что Бикташев недостоин поста спикера — якобы злоупотребляет алкоголем и полномочиями», — передал источник.
По его словам, недавно прокуратура заинтересовалась, на каком основании Бикташев, будучи в отпуске, на служебной машине ездил в аэропорт Кольцово. Ведомство внесло представление о снятии Бикташева с должности. Документ дума рассмотрит на следующей неделе.
«Бикташев, слушая Стасенка, не выдержал и напомнил, как мэр перед Новым годом пытался выписать себе премию в миллион рублей (эта информация в итоге не нашла подтверждения — прим. ред.). Слово за слово — и Бикташев направился к выходу. У него вырвалось: „Козлина“. Стасенок посчитал, что это в его адрес, и предложил Бикташеву пообщаться в коридоре. Закончилась их беседа рукоприкладством. У Бикташева сотрясение мозга», — рассказал собеседник агентства.
Он также утверждает, что Бикташев обратился в полицию и прокуратуру. Сам Бикташев конкретно этот пункт комментировать отказался.
«В коридоре он [Стасенок] меня толкнул, я влетел в дверь. Сейчас я на больничном. Травматологи и неврологи диагностировали у меня черепно-мозговую травму», — сказал Бикташев. От более развернутого комментария он отказался: «Тошнит и сильно болит голова».
А Стасенок заявил URA.RU, что «никакого рукоприкладства и насилия точно не было». «Могу лишь подтвердить, что в коридоре произошла словесная перепалка. Доказательства у меня есть», — сказал Стасенок.
Бикташев считается протеже его главного оппонента — владельца крупной управляющей компании Дмитрия Липина. Его влияние на городские процессы Стасенок старается минимизировать с тех пор, как стал мэром. Депутаты избрали его в сентябре 2023-го. Стасенка стабильно относят к числу глав, имеющих положительные оценки от руководства региона.
В полиции корреспонденту обещали уточнить информацию по теме.
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