Житель Челябинска поплатился за приют мигрантов в своей квартире

Житель Челябинска фиктивно зарегистрировал 15 иностранцев
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Челябинская полиция пресекла фиктивную регистрацию
Челябинская полиция пресекла фиктивную регистрацию Фото:

Сотрудники полиции в ходе операции «Нелегальный мигрант» выявили в квартире Челябинска массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Хозяин квартиры на улице Петра Столыпина, 33-летний местный житель, оформил регистрацию для 15 мигрантов, которые фактически не проживали по указанному адресу. Выяснилось, что с 2024 года мужчина систематически нарушал миграционное законодательство», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Подтверждением послужили показания соседей и результаты осмотра жилья, которые доказали отсутствие следов проживания иностранцев. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан). Все иностранцы сняты с миграционного учета.

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Сотрудники полиции в ходе операции «Нелегальный мигрант» выявили в квартире Челябинска массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Хозяин квартиры на улице Петра Столыпина, 33-летний местный житель, оформил регистрацию для 15 мигрантов, которые фактически не проживали по указанному адресу. Выяснилось, что с 2024 года мужчина систематически нарушал миграционное законодательство», — отмечает пресс-служба ведомства.  Подтверждением послужили показания соседей и результаты осмотра жилья, которые доказали отсутствие следов проживания иностранцев. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан). Все иностранцы сняты с миграционного учета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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