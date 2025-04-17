Губернатор Паслер отчитал зама после ночного доклада соратницы

В Свердловской области срывается строительство трех больниц

17 апреля 2025 в 23:26 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова удивляет коллег работоспособностью Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер покритиковал своего заместителя Сергея Швиндта за низкие темпы возведения больниц в нескольких городах. Это произошло на заседании правительства 17 апреля. Информацию о проблеме Паслер получил от другого своего зама — Татьяны Савиновой, министра здравоохранения региона. Накануне она за день объехала пять больниц — в Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамили. Завершился рейд к полуночи (такого никогда не было). «А еще сразу после этого Савинова докладывала Паслеру, не дожидаясь утра», — слышал близкий к кабмину источник URA.RU. «По трем объектам есть определенные вопросы, связанные в первую очередь с недостаточным количеством строителей на площадках. Это создает риски невыполнения контрактных обязательств в срок», — заявила Савинова публично. Ее цитату привела пресс-служба минздрава. Речь про Арамиль (там подрядчик — компания «Интег», директор которой Олег Качусов сейчас за решеткой), Серов и Реж. «Все три объекта должны быть построены в этом году. В Серове работы вообще выполнены пока только на 30%», — поделился источник. «Паслер на правительстве жестко со Швиндта спросил: как вы это допустили? Потребовал исправить ситуацию», — передал источник. Сам Паслер в своем telegram-канале написал: «К сожалению, по некоторым объектам есть проблемы с затягиванием сроков строительства. Поставил задачу перед своим заместителем Татьяной Леонидовной Савиновой проконтролировать своевременный ввод объектов. Все свердловчане должны быть обеспечены качественными медицинскими услугами, особенно, если это касается детей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер покритиковал своего заместителя Сергея Швиндта за низкие темпы возведения больниц в нескольких городах. Это произошло на заседании правительства 17 апреля. Информацию о проблеме Паслер получил от другого своего зама — Татьяны Савиновой, министра здравоохранения региона. Накануне она за день объехала пять больниц — в Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамили. Завершился рейд к полуночи (такого никогда не было). «А еще сразу после этого Савинова докладывала Паслеру, не дожидаясь утра», — слышал близкий к кабмину источник URA.RU. «По трем объектам есть определенные вопросы, связанные в первую очередь с недостаточным количеством строителей на площадках. Это создает риски невыполнения контрактных обязательств в срок», — заявила Савинова публично. Ее цитату привела пресс-служба минздрава. Речь про Арамиль (там подрядчик — компания «Интег», директор которой Олег Качусов сейчас за решеткой), Серов и Реж. «Все три объекта должны быть построены в этом году. В Серове работы вообще выполнены пока только на 30%», — поделился источник. «Паслер на правительстве жестко со Швиндта спросил: как вы это допустили? Потребовал исправить ситуацию», — передал источник. Сам Паслер в своем telegram-канале написал: «К сожалению, по некоторым объектам есть проблемы с затягиванием сроков строительства. Поставил задачу перед своим заместителем Татьяной Леонидовной Савиновой проконтролировать своевременный ввод объектов. Все свердловчане должны быть обеспечены качественными медицинскими услугами, особенно, если это касается детей».