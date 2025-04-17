Путин созвонился с главой Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в энергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики», — написали в telegram-канале «Кремль. Новости». В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам энергетики, а также оценкам российско-американского диалога.
Президенты обеих стран подчеркнули важность предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с празднованием Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.
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