17 апреля 2025

Удар ФАБ по сотне боевиков ВСУ удалось заснять с дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 и запечатлел разрушения здания
Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 и запечатлел разрушения здания Фото:

Появилось видео удара авиабомбами по зданию в Херсоне, где находилось около 150 солдат. Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем «Комета» и запечатлел разрушения здания. Об этом сообщают СМИ. 

«Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем „Комета“ и запечатлел разрушения здания. Видео было опубликовано 17 апреля», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на военные telegram-каналы. 

Ранее в зоне специальной военной операции уже публиковались видеозаписи ударов российских вооруженных сил по позициям ВСУ с помощью различных видов вооружения. Так, в начале апреля был зафиксирован мощный взрыв после применения установки разминирования УР-77 «Метеорит», а Минобороны России сообщало об ударах FPV-дронов по артиллерийским расчетам в Сумской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео удара авиабомбами по зданию в Херсоне, где находилось около 150 солдат. Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем «Комета» и запечатлел разрушения здания. Об этом сообщают СМИ.  «Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем „Комета“ и запечатлел разрушения здания. Видео было опубликовано 17 апреля», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на военные telegram-каналы.  Ранее в зоне специальной военной операции уже публиковались видеозаписи ударов российских вооруженных сил по позициям ВСУ с помощью различных видов вооружения. Так, в начале апреля был зафиксирован мощный взрыв после применения установки разминирования УР-77 «Метеорит», а Минобороны России сообщало об ударах FPV-дронов по артиллерийским расчетам в Сумской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...