Удар ФАБ по сотне боевиков ВСУ удалось заснять с дрона

Появилось видео удара авиабомбами по зданию в Херсоне, где находилось около 150 солдат. Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем «Комета» и запечатлел разрушения здания. Об этом сообщают СМИ.
«Дрон ВС РФ снял точные попадания бомб ФАБ-500 с модулем „Комета“ и запечатлел разрушения здания. Видео было опубликовано 17 апреля», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на военные telegram-каналы.
Ранее в зоне специальной военной операции уже публиковались видеозаписи ударов российских вооруженных сил по позициям ВСУ с помощью различных видов вооружения. Так, в начале апреля был зафиксирован мощный взрыв после применения установки разминирования УР-77 «Метеорит», а Минобороны России сообщало об ударах FPV-дронов по артиллерийским расчетам в Сумской области.
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