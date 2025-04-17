Свердловский репер выпустил трек с легендарным эстрадным певцом

Уральский исполнитель Леша Свик выпустил свой новый трек с музыкантом Григорием Лепсом. Композиция получила название «Дайте надежду». О том, чему посвящена песня, исполнители рассказал в эфире Love Radio.
«Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — об этом заявил Леша Свик. По словам Григория Лепса, ему очень понравилось версия песни Алексея, после чего он решил написать свой куплет.
Эта первая коллаборация уральского репера с Григорием Лепсом. На новый трек уже снят клип, который должен выйти в ближайшее время
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!