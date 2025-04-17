17 апреля 2025

Свердловский репер выпустил трек с легендарным эстрадным певцом

Леша Свик и Григорий Лепс выпустили совместную песню
© Служба новостей «URA.RU»
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Песня повествует о важности надежды в жизни
Песня повествует о важности надежды в жизни Фото:

Уральский исполнитель Леша Свик выпустил свой новый трек с музыкантом Григорием Лепсом. Композиция получила название «Дайте надежду». О том, чему посвящена песня, исполнители рассказал в эфире Love Radio.

«Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — об этом заявил Леша Свик. По словам Григория Лепса, ему очень понравилось версия песни Алексея, после чего он решил написать свой куплет.

Эта первая коллаборация уральского репера с Григорием Лепсом. На новый трек уже снят клип, который должен выйти в ближайшее время

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Уральский исполнитель Леша Свик выпустил свой новый трек с музыкантом Григорием Лепсом. Композиция получила название «Дайте надежду». О том, чему посвящена песня, исполнители рассказал в эфире Love Radio. «Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — об этом заявил Леша Свик. По словам Григория Лепса, ему очень понравилось версия песни Алексея, после чего он решил написать свой куплет. Эта первая коллаборация уральского репера с Григорием Лепсом. На новый трек уже снят клип, который должен выйти в ближайшее время
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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