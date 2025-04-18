Журналисты выяснили, почему россиянам звонят с Украины мошенники

На украинских сайтах оптом продаются сим-карты российских операторов
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На Украине российские сим-карты продаются за 300 рублей
На Украине российские сим-карты продаются за 300 рублей Фото:

Мошенники, звонящие россиянам с Украины, используют сим-карты российских операторов, которые продаются на украинских сайтах объявлений оптом. ОБ этом рассказали в российских силовых структурах.

«На украинских сайтах объявлений размещены сообщения о продаже оптом уже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов», — передает сообщение источников РИА Новости. Там добавили, что карты продаются по цене от 150 гривен (300 рублей) за штуку.

По словам источника в силовых структурах, такие сим-карты могут быть задействованы в мошенничестве. Например, их могут использовать для регистрации QIWI-кошельков и доступа к сервисам вроде «Авито» и другим с целью осуществления телефонных мошеннических операций.

Президент России Владимир Путин в 2024 году сообщил, что мошенники с Украины выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что эта ситуация вызывает серьезную тревогу и сравнил ее с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.

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Мошенники, звонящие россиянам с Украины, используют сим-карты российских операторов, которые продаются на украинских сайтах объявлений оптом. ОБ этом рассказали в российских силовых структурах. «На украинских сайтах объявлений размещены сообщения о продаже оптом уже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов», — передает сообщение источников РИА Новости. Там добавили, что карты продаются по цене от 150 гривен (300 рублей) за штуку. По словам источника в силовых структурах, такие сим-карты могут быть задействованы в мошенничестве. Например, их могут использовать для регистрации QIWI-кошельков и доступа к сервисам вроде «Авито» и другим с целью осуществления телефонных мошеннических операций. Президент России Владимир Путин в 2024 году сообщил, что мошенники с Украины выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что эта ситуация вызывает серьезную тревогу и сравнил ее с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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