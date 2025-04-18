Журналисты выяснили, почему россиянам звонят с Украины мошенники

Мошенники, звонящие россиянам с Украины, используют сим-карты российских операторов, которые продаются на украинских сайтах объявлений оптом. ОБ этом рассказали в российских силовых структурах.
«На украинских сайтах объявлений размещены сообщения о продаже оптом уже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов», — передает сообщение источников РИА Новости. Там добавили, что карты продаются по цене от 150 гривен (300 рублей) за штуку.
По словам источника в силовых структурах, такие сим-карты могут быть задействованы в мошенничестве. Например, их могут использовать для регистрации QIWI-кошельков и доступа к сервисам вроде «Авито» и другим с целью осуществления телефонных мошеннических операций.
Президент России Владимир Путин в 2024 году сообщил, что мошенники с Украины выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что эта ситуация вызывает серьезную тревогу и сравнил ее с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.