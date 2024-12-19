Путин рассказал, из какой страны мошенники обманывают россиян на деньги

Путин: объемы мошенничества с кредитами россиян вызывают большую тревогу
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© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что мошенники обманывают россиян на деньги, действуя из Украины
Глава РФ Владимир Путин заявил, что мошенники обманывают россиян на деньги, действуя из Украины Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Мошенники с территории Украины выманили со счетов россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Совсем недавно [глава Сбербанка Герман] Греф докладывал, что со всех счетов только с территории Украины выманили более 250 миллиардов рублей. Это примерно то, что делала гитлеровская германия во время Второй Мировой войны, примерно то же самое происходит на Украине», — сообщил Путин, его слова передает URA.RU Глава государства подчеркнул, что то, что происходит сейчас в связи с махинациями со средствами россиян, вызывает большую  тревогу. Путин подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед тем, как выдавать кредиты.

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Мошенники с территории Украины выманили со счетов россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Совсем недавно [глава Сбербанка Герман] Греф докладывал, что со всех счетов только с территории Украины выманили более 250 миллиардов рублей. Это примерно то, что делала гитлеровская германия во время Второй Мировой войны, примерно то же самое происходит на Украине», — сообщил Путин, его слова передает URA.RU Глава государства подчеркнул, что то, что происходит сейчас в связи с махинациями со средствами россиян, вызывает большую  тревогу. Путин подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед тем, как выдавать кредиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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