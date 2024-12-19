Путин рассказал, из какой страны мошенники обманывают россиян на деньги

Мошенники с территории Украины выманили со счетов россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Совсем недавно [глава Сбербанка Герман] Греф докладывал, что со всех счетов только с территории Украины выманили более 250 миллиардов рублей. Это примерно то, что делала гитлеровская германия во время Второй Мировой войны, примерно то же самое происходит на Украине», — сообщил Путин, его слова передает URA.RU Глава государства подчеркнул, что то, что происходит сейчас в связи с махинациями со средствами россиян, вызывает большую тревогу. Путин подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед тем, как выдавать кредиты.
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